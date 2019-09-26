林志玲懷孕？ 爸爸林繁男曝「女兒肚皮動靜」

據了解，至少10多人進入院內電腦系統查詢，志玲姊姊是否有喜。（圖摘自林志玲IG）

台北巿長柯文哲月初爆料名模林志玲懷孕，遭批洩漏病人隱私，沒有醫德，據了解，台大醫院醫護為打聽志玲姊姊是否有喜，至少10多人進入院內電腦系統查詢，結果遭抓包罰錢。

熟悉內情人士透露，院內已有10多人因進入病患資料系統查看林志玲的病歷，遭院方約談並罰款。（圖摘自林志玲IG）

林志玲是否懷孕不僅全民關心，連台大醫護也瘋狂，熟悉內情人士透露，院內已有10多人因進入病患資料系統查看林志玲的病歷，遭院方約談並罰款。

據了解，林志玲屬VIP病患，與治療無關的醫護人員並無查詢權限，若私下去查，不僅查不到，還會留下記錄，若說不出查詢理由，依規定第一次罰款，第二次就會記過。

熟悉內情人士指出，院內醫護查詢患者資料都有權限，一般病患一個月內的門診資料每個人都可以查，但若是名人等VIP患者，就只有與治療有關的醫護可以查病歷，不相關的人若點入查詢，不僅看不看病歷，還會留下記錄。

據透露，引發偷查病歷風波最大的是已故秀場天王豬哥亮，當時也有數十名醫護遭約談懲處，其次就是傳出林志玲懷孕這次。

若是名人等VIP患者，就只有與治療有關的醫護可以查病歷。（圖摘自林志玲IG）

(中時電子報)