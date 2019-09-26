高市鹽埕區忠孝國小生DIY布藝謝師恩。（柯宗緯攝）

高市鹽埕區忠孝國小生DIY布藝謝師恩。（柯宗緯攝）

教師節即將到來，高市鹽埕區忠孝國小有場特別的慶祝活動，校方結合新樂街布莊特色，運用學校特有「布藝裁縫」教室及課程，小朋友親自DIY，縫紉布藝用品給老師，以表心意，也讓這次教師節來得更有意義。

鹽埕區忠孝國小建置全國唯一的「布藝裁縫教室」，讓一至六年級小朋友都能學習縫紉，甚至製作飲料杯袋、手提包、圍兜、桌巾及相關布藝品、日用品等，除了自己使用、贈送親友外，日前校慶更舉辦「布藝傳愛」義賣活動幫助弱勢團體。

特別的是，忠孝國小更榮獲教育部教學卓越獎「全國金質獎」、教育部營造空間美學與發展特色學校「全國特優」，且在資訊科技融入教學創新應用上也是全國績優團隊，更榮獲高雄市政府教育局小校教育翻轉在地方案的「高雄市經典學校」。

忠孝國小校長楊頌平到任6年來，積極帶領學校創新發展，走出特色，並建構優質學習環境，善用資源更新及添購軟硬體，更在學校屋頂設置194.4KW的太陽能發電系統，除配合市府政策外，更能降低屋頂悶熱狀況，不僅建物、設備不易損換，售電回饋金還能直接挹注學校，用在小朋友身上，做為軟硬體添購、修繕之經費。

此外，忠孝國小更秉持私校辦學理念及服務業的精神用心辦學，近幾年來成果不斷展現，創造優良口碑，並廣受家長們青睞，在少子化的當前環境下，還能逐年增班。

楊頌平表示，104年時為了發想學校特色校務與文創特色學，並能與地方產業結合。更希望強化小朋友的生活自理能力，因此特別與地方新樂街布裝街的商家合作，帶小朋友去拜訪，逐漸衍生添購縫紉機，加上地方人士捐贈及教育部申請專案，目前已有28台縫紉機，小朋友可以一人一機上課，甚至成立布藝小志工，並製作裁縫專用教材，今年更重新製作改成雙語教材，讓有興趣小朋友朝此發展，另也開辦社區縫紉班，鼓勵社區民眾參加。

他也提到，學校也是創客教育學習基地，建置「自造基地」推動3D列印、雷射雕刻、程式設計等課程，最重要的是學校重視品德教育，積極建構成為三好校園典範學校，型塑「存好心、說好話、做好事」的三好教育友善校園。

他說，學校與「理想家再生能源股份有限公司」合作建置194.4KW的屋頂型太陽能光電系統，除降低頂樓教室溫度，讓物品、設施的耐用度更高外，學校還能獲得售電回饋金，可直接照顧到小朋友，對教育應用的貢獻不小，尤其理想家再生能源公司在工程前、中、後的配合度高，加上過去口碑佳，這就是學校選擇與理想家再生能源公司合作的主要原因。

(中時 )