香港知名食品業美心集團主要人物伍淑清公開發表支持港府言論後，接連數日遭到來自反送中抗議人士的抵制。抗議者聲稱，這些支持港府與北京的企業「就必須接受香港人民的行動帶來的後果」。

《美國之音》報導，香港美心集團創始人的長女伍淑清在聯合國人權會議上發表支持警方的言論後，引發抗議者不滿，繼港鐵之後，政治態度傾向北京的香港企業越來越成為抗議者打擊的目標。

香港反送中抗議組織民間記者會發言人說，這些企業與大陸、香港政府一道打壓香港民眾要求民主的呼聲。「我們要強調我們想要用和平的方式表達我們的意願和觀點，但是我們看到國泰航空解雇了很多雇員僅僅因為他們在臉書上發文；他們只是表達了對這場運動的支持結果被雇主解雇；我們必須對這種白色恐怖說不。」

報導說，上周日香港網民聚集到沙田新城市廣場，針對美心集團旗下的食肆及陸資商戶發起抵制或干擾，導致多家店鋪、飯店提早關門。

香港中文大學學生23號也回應抵制美心的行動，在美心集團經營的善衡書院飯堂發起抗議，並號召其他學生抵制。

民間記者會發言人表示，抗議者對親北京企業發出的明確資訊，「香港是自由社會，我們要保持它的自由，因此這些扼殺我們有限的言論空間的企業必須付出代價我們必須告訴他們，如果你們和北京政府勾結，就必須接受香港人民的行動帶來的後果。」

美心集團日前發表聲明稱，伍淑清在集團內並沒有擔任職務。

(中時電子報)