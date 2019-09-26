中華棒協、中華職棒聯盟、球員工會以及體育署今天上午開會討論東京奧運資格賽、世界12強賽的各項責任分屬。體育署長高俊雄下午表示，出場費與激勵金由棒協負責、球衣贊助金由兩會自行協調、保險費與組訓費由體育署支付。

中華職棒球員工會先前針對12強賽的保險與出場費有意見，甚至揚言罷賽，讓國內棒壇再起波瀾。

高俊雄說，今年1月底決定12強賽由棒協主辦，國家隊由職棒聯盟組訓，7月18日開會決議組訓經費由體育署專案補助，總金額1800萬元，9月9日確定由中華棒協向世界棒壘總會簽訂合約，因此球員的出場費和激勵金就是由中華棒協來提供。

至於中華隊的球衣則是穿著中華棒協提供的代表隊服裝，所得的贊助費利潤分成由兩會自行協調決定。

此外，樂天金鷹與桃猿下午連袂拜訪體育署，高俊雄表示，樂天購買桃猿是很單純的一樁交易案，對方允諾不會將日本經營模式套用在台灣，但希望透過棒球來整合在台的所有力量，提升台灣棒球實力。

(中時電子報)