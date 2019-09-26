重陽節即將到來，新北市立圖書館三峽北大分館將在10月5日、10月19日、10月26日，推出銀髮長者專屬的「手工藝術體驗營」課程，邀請爺爺奶奶們發揮創意，親手製作出獨一無二的金工飾品、皮革零錢包，作為迎接重陽節的紀念，即日起開放報名，只要借書便可以免費參加。

三峽北大分館主任黃鎮表示，高齡社會來臨，為了讓銀髮族發掘生活之美，三峽北大分館特別在10月份，推出專為阿公阿嬤量身打造的藝術課程，包括金工創作DIY、手作皮革、琺瑯飾品燒製等，讓長者們透過手作DIY，認識現今最夯的金工體驗，察覺生活中的藝術，活到老學到老。

「可以依自己的想法，製作專屬的飾品，覺得超棒！」70歲張奶奶今搶先報名，愛美的她說，期待「手作金工飾品」的課程，希望以後可以戴著自己風格的飾品出門。

三峽北大分館表示，「手工藝術體驗營」課程時間共3梯次，分別為10月5日的「金工創作DIY」，帶領長者體驗金工製法，打造專屬的金工戒指；10月19日是「手作皮革」，指導長輩認識皮革工藝，親手做出皮件小物；10月26日則為「琺瑯飾品燒製」，課程從認識琺瑯開始，一步一步指導長者創作出美麗的琺瑯彩色飾品。

三峽北大分館，活動自即日起報名，只要借書便可以免費參加，每梯次皆約15名額，額滿為止，歡迎爺奶來一場文青的約會。相關活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢。(http://www.library.ntpc.gov.tw)

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