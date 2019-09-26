拉丁美洲友邦學員2個多月來所製作的成品。(曹婷婷攝)

宏都拉斯籍學員Romàn耗費一個多月打造出刻有女神維納斯的躺椅，藝術價值極高。(曹婷婷攝)

台灣木工技法屢屢在國際奪牌，木工技藝也吸引友邦注意，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與財團法人國際合作發展基金會合作，首度為拉丁美洲5友邦開設「創意木工製作班」，學員來台歷經2個多月訓練，今天於台南大億麗緻酒店辦理結訓典禮，各國大使貴賓蒞臨，現場同步展示學員精心製作的躺椅及樓梯等約60件作品，中西風格合併，宏都拉斯籍學員、本身是雕刻師的Romàn跟Jorge異口同聲，「台灣木工師資及技術超乎想像，收穫滿滿。」

雲嘉南分署長劉邦棟表示，這次來台參訓的友邦國包括瓜地馬拉、尼加拉瓜、宏都拉斯、巴拉圭及貝里斯，分署除安排紮實的實作訓練，讓學員認識台灣木材特性並學習鉋削、鋸切、榫接等細木工法，也安排家具工廠、木工坊等企業參訪，希望幫助學員們不僅短時間就學到技術，還知道如何實際運用，他勉勵學員把握跨領域學習的機會，把文化元素及台灣經驗融入創作中，將使未來作品更具競爭力！

職訓師、同時曾是國際技能競賽木工家具銀牌得主的林彥甫也表示，拉丁美洲較重木雕，台灣則是講究工法結構、要求精細；今日典禮同步展示學員們2個多月來激盪創意及結合專長所打造出的成品，中西風格合併，其中，Romàn以台灣躺椅為基底，椅身刻上維納斯女神欣賞窗外風景，栩栩如生。Jorge作品雖然看似樸實，但同樣運用功力深厚的經典式雕刻手法，兩件作品都被評為藝術價值極高，令現場與會來賓皆驚艷不已！

Romàn及Jorge都是宏都拉斯籍的雕刻師，54歲Romàn已有25年資歷，雖然曾有製作木工家具的經驗，但台灣的師資及技術卻超乎他的想像，他表示回國後要把學到的技巧運用在工作上，更加提升作品品質。36歲Jorge也有18年木雕資歷，從未接觸家具製作的他，表示此次來台學到其它國家沒有的技術，收穫豐富。

(中時 )