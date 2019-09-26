遠雄建設擅長社區造鎮，五年前即看好台中港特區，推出「遠雄之星」熱銷建案。（盧金足攝）

在台中市沙鹿區布局的久樘開發，主打運動小宅建案「久樘快樂天鵝」，吸引很多年輕人及運動人口。（盧金足攝）

房市回溫，台中市2019年1-6月土地交易頻繁，全區土地交易約達250筆以上，土地交易總額近433億元，其中首購、首換熱區如北屯區更吸引多家品牌建商進場，地價跟著水漲船高，北屯單元12站上3字頭，台中市還有一字頭房價嗎？開發商表示，目前台中市僅剩海線與北屯區廍子等外圍的蛋白區域尚有「1」字頭房價。

「很多區域一地難求！」各大建商紛紛獵地增加庫存，尤以台中捷運綠線預計明年底通車，不只帶動沿線行情，連機捷周遭土地都水漲船高，成為推案熱區，與去年同期相比，台中屯區土地成交均價已提升2-3成。

廍子重劃區被譽為「台中天母特區」，人口為北屯成長之冠，但隨著地價上漲、建商高薪搶工，土地、人力成本提高，區域房價已站上每 坪23-25萬，廍子區房價可望將漲到2字頭。

總太地產在廍子地區推出「共好Melody」，主打擁有國際設計師作品的社區，規劃2-3房、坪數26-41坪，單價18.8萬起，熱銷7成，近期最新「聚作」將延續前案2020銷售熱潮，預計於年底公開。

海線地區以久樘開發所推出天鵝系列深受當地購屋族喜愛，新推出運動小宅案「久樘快樂天鵝」有部分棟別已完售。

業者表示，低總價市場仍是多數消費者負擔得起的產品，房貸壓力相對沒有這麼沉重，買氣自然火熱，去化速度快。

「久樘快樂天鵝」在沙鹿區訴求運動住宅，針對年輕族群規劃多達十種運動主題公設，總戶數150戶、規劃22-33坪，2-3房精裝修。

此外，趁勝追擊的遠雄建設，推出的「遠雄之星7」中秋連假期間來客激增，創下熱銷佳績。

建商認為，台中港特區的房價基期相對低，加上三井集團打造的海港型商場帶動人潮與商機，遠雄品牌加持，土地水漲船高。

台中港特區出現外溢效應，除過去傳統海線的沙鹿、清水、梧棲等在地客群會購買外，最近購屋族群開始擴及到彰化、南投、苗栗等地區，連台中市中心靠近海線的重點區域如西屯、南屯等地區的民眾，也屬意海線房市。

開發商強調，位在中科的西屯建案價格大都上看3字頭，台中港特區建案仍在1字頭，交通方便，此外又有山手線、三井OUTLET加持，就如同台北的林口、三峽等衛星都市，已有熟悉的生活圈，進一步吸引市中心客群。

(中時 )