大陸國防部今天（26日）下午在例行記者會上，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校表示，本屆論壇的主題是「維護國際秩序，共築亞太和平」，截至目前，已有近60個國家和6個國際組織確認將派官方代表團參加本屆北京香山論壇，其中包括25名國防部長、6名軍隊總長、14名副部級官員和百餘名專家學者。

任國強表示，第九屆北京香山論壇將於10月20日至22日在北京國際會議中心舉行。本屆論壇的主題是「維護國際秩序，共築亞太和平」。安排4個大會議題：大國關係與國際秩序、亞太地區安全風險管控、中小國家利益與共同安全、國際軍控體系與全球穩定。8個分組會議題：安全理念創新、互信機制建設、亞太安全架構、海上安全形勢、國際反恐合作、中東安全新形勢、科技創新與國際安全、人工智慧與未來戰爭。1個特別議題：中華人民共和國成立70周年與世界和平發展。

任國強表示，在議題設置上，主要有4個特點：一是聚焦和平、發展、合作、共贏的時代潮流；二是探討新中國的70年與世界的100年這個重要命題；三是直面世界百年未有之大變局中各國共同面臨的安全挑戰和威脅；四是共商共建共用人類命運共同體。

任國強表示，自2006年創辦以來，北京香山論壇迄已召開八屆，論壇規模、層級、影響力節節攀升，國際知名度邁上新臺階，已成為中方主辦的規格最高、規模最大的「一軌半」安全對話，達到了增進安全互信、溝通政策立場、引領安全對話、促進交流合作的目的。

任國強表示，論壇期間，中方將舉行「中外青年軍官學者研討會」、形式多樣的分論壇和專題研討會。此外，還將安排與會人員參觀「慶祝中華人民共和國成立70周年國際軍事合作成就展」，以增進各國官方與會人員和代表、專家學者對中國軍隊廣泛深入參與國際軍事合作、提供國際公共安全產品所作努力和貢獻的瞭解。

據統計，截至目前，已有近60個國家和6個國際組織確認將派官方代表團參加本屆北京香山論壇，其中包括25名國防部長、6名軍隊總長、14名副部級官員和百餘名專家學者。

(中時 )