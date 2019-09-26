三峽區白茶製茶技術競賽26日舉辦頒獎典禮，特等獎由茶農翁榮杰（右）獲得，他開心直呼「得獎當下忍不住頭皮發麻！」（農業局提供／許哲瑗新北傳真）

三峽除了蜜香紅茶、碧螺春頗負盛名外，農會近年鼓勵茶農研製白茶，建立三峽茶葉新品牌，今年舉辦國內首屆「白茶製茶技術競賽」，吸引40位在地茶農躍躍欲試，經過3天激烈競賽，26日與「新北市優良蜜香紅茶比賽」共同揭曉獲獎者，特等獎分別由42歲翁榮杰、24歲周珮瑋奪得。

三峽農會總幹事張永巨介紹，三峽茶園有9成以上是手採茶，過去春茶有碧螺春，夏茶有蜜香紅茶，冬、秋茶茶菁量較多，去年在農業局輔導下，鼓勵茶農參加研習，嘗試製作白茶，今年試辦白茶技術比賽，農友得自己採收2斤茶菁，耗時3天2夜完成製茶，明年希望能選出優秀好茶，經包裝後販售，建立三峽新品茶。

「得獎當下忍不住頭皮發麻！」翁榮杰說，家族過去以製作紅綠茶為主，去年在茶班農友邀集下，著手研製白茶，卻因毫無經驗，只能自己上網找資料，摸索適合製法，白茶與紅茶最不同之處，紅茶發酵時不論溫度、濕度都須嚴格控管，白茶反倒傾向在自然條件下發酵，須萎凋48小時以上，不攪拌、不炒菁、不揉捻直接乾燥製程，去除苦澀味。

周珮瑋是家族第8代製茶傳人，父親周平國曾榮獲2次蜜香紅茶特等獎殊榮，一家都是茶葉比賽常勝軍，今年由女兒接棒，他與有榮焉的說，茶無止盡，鼓勵女兒多學多試，也要多元化經營；周珮瑋則謙虛說，未來會繼續努力，拼出好成績。

農業局長李玟昨出席授獎並表示，期望在碧螺春跟蜜香紅茶的基礎下，建立三峽白茶品牌，讓消費者喝到不同發酵程度的白、綠、紅茶。

(中時 )