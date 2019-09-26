苗栗縣政府推動「學童快樂早餐計畫」，結合善心各界，為偏鄉弱勢學子提供熱騰騰的免費早餐。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府辦理學童快樂早餐計畫 造福偏鄉學子

苗栗縣政府突破財政困境，縣長徐耀昌向企業募款挹注偏鄉，自去年首辦快樂早餐，獲各界關注，今年台灣中油公司、台灣電力公司及潤泰集團大力相挺，共捐贈580萬元，提供偏鄉23校計433位弱勢學生1學年度的免費早餐，造福更多學子。

去年縣府推動「學童快樂早餐計畫」，結合學校與鄰近店家為弱勢學生提供快樂早餐，獲嘉邑行善團、台灣向心橋慈善會分別捐贈160萬與67萬元挹注計畫，提供17校的270位學童早上能吃得溫飽。

26日台灣中油、台電及潤泰集團分別贊助300萬、180萬及100萬元，共計580萬元，予梅園國小、士林國小、象鼻國小、泰安國中小國中部、汶水國小、南庄國中、福興武術中小學、大湖國中、烏眉國中、三灣國中、西湖國中、南庄國小、新開國小、永興國小、豐田國小、坪林國小、育英國小龍騰分校、烏眉國小（含楓樹分校）、福基國小、大湖國小、華興國小、中和國小、海寶國小等23所學校，共433名偏鄉弱勢學生免費早餐。

徐耀昌向中油、台電、潤泰的公益贊助致謝，並表示，除每年皆編列約6800萬元預算，為弱勢學子提供免費午餐補助外，還要讓偏鄉學子有早餐吃，才能有足夠體力進行一天的學習。縣府教育處長徐永鴻指出，26日的快樂早餐經費捐贈，預估受惠學生達8萬4868人次，盼能發揮拋磚引玉效果，讓更多善心團體關注弱勢學童的困境及需要，造福更多學子。

(中時 )