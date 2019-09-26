陳宥成為在花蓮水璉的養雞廠，座落山林之間，讓雞隻在大自然中生長，除了飼料外，以牧草為主食，產出品質良好的「放山木草雞蛋」。（王昱凱攝）

養雞廠位於花蓮水璉地區山中，好山好水的自然環境是雞隻健康生長的一大助益，但也因太過自然，常有蛇類與食蟹獴前來偷吃蛋，讓兩夫妻頭痛不已。（王昱凱攝）

在花蓮水璉經營雞蛋廠的陳宥成想起剛接手養雞時，什麼都不懂只能自己摸索，蛋量不穩，加上家中四千金的養育問題，一家6口陷入困境，所幸在台灣世界展望會協助下，不但資助女兒，還輔導夫妻倆成立烘焙坊，將賣相不佳的蛋製成蛋捲等商品，穩定家庭收入。

陳宥成提到，幾年前岳父去世，夫妻倆什麼都不懂回鄉接手，家中經濟只能依賴蛋廠，四個女兒都還在求學，經濟壓力令人喘不過氣，所幸展望會8年前開始陸續資助四個女兒學費，今年更以「生計發展計畫」協助夫妻倆。

妻子黃荺閑說，蛋廠位在水璉山區，讓2千多隻雞在大自然中成長，除了飼料外，以牧草為主食，才能產出品質良好的「放山牧草蛋」。每日有千顆產量，但若雞受到驚嚇或天氣過熱，數量便會銳減，有時還會有食蟹？與蛇還會揪團來偷吃雞與蛋，讓兩人傷透腦筋。

陳宥成對品質的非常堅持，手工擦拭每粒雞蛋，剔除有皺摺與斑點的產品，淘汰次級品佔3至4成，丟棄又十分浪費，正當陳爸想著「除賣蛋還可以做什麼」時，展望會結合陳爸烘培興趣，投入相關課程與培訓，把蛋製成蛋糕、蛋捲等商品，穩定收益。

夫妻倆說，由於展望會的協助，讓家中從孩子到經濟狀況都獲得實質助益，烘培坊也有幾位展望會個案，大家一起奮鬥，能夠助人又助己的感覺真的很好。

(中時 )