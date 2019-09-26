新北市教育局26日在秀朗國小舉辦「防制霸凌、眼口並行」友善校園活動，教育局長張明文（右）化身為卡通角色名偵探柯南與藝人演出精采詼諧的短劇。（葉書宏攝）

新北市教育局26日在秀朗國小舉辦「防制霸凌、眼口並行」友善校園活動，教育局長張明文（右）化身為卡通角色名偵探柯南與藝人演出精采詼諧的短劇。（葉書宏攝）

「防制霸凌、眼口並行」友善校園活動

「防制霸凌、眼口並行」友善校園活動

新北市教育局今（26日）在秀朗國小舉辦「防制霸凌、眼口並行」友善校園活動，教育局長張明文化身為卡通角色名偵探柯南與藝人香蕉（王俊傑）、山豬（陳俊甫）演出詼諧的短劇，藉此呼籲友善校園的重要，成功吸引學生目光，現場笑聲不斷。

活動由秀朗國小樂團揭開序幕，藝人香蕉、山豬化身為卡通角色大雄、胖虎，演出校園內會遭遇的霸凌問題，張明文則化身為名偵探柯南，帶領現場百餘名國小學童一一解決霸凌問題，翻轉傳統教條式宣教，增加學生們的印象。

張明文表示，霸凌問題必須從幼兒園開始防範，讓孩子在品德教育中學習尊重別人，當遇到問題隨時要跟師長報告，減少任何被霸凌的機會，芬蘭花了10年的時間才慢慢改善霸凌問題，台灣必須正視、面對霸凌問題，將結合警察局、衛生局、社會局、區公所等一起努力。

張明文提到，響應10月2日國際非暴力日，為有效防杜校園暴力衝突及霸凌事件，呼籲所有市民及家長與我們共同努力，平日多留心觀察自己孩子及周遭青少年學生校外言行，發揮「管家婆」的精神，進而減少暴力及霸凌等不幸事件發生。

新北市防制校園霸凌領航學校的新北高工學生代表也公開宣誓，要一起建立防制霸凌觀念，並做到「防制霸凌、眼口並行」，如發現任何不當行為，可隨時撥打24小時校園霸凌投訴專線（02）2956-0885及1999專線電話通報校方或警方，共同防制霸凌事件發生。

教育局表示，市府推動以學生為主體的友善校園理念，結合師生共同參與及推動，透過各級學校多元活動共同建構和諧友善的學習環境，學生們從小即建立起防制霸凌觀念，保護自己也守護同學，一起使霸凌遠離校園，讓孩子健康茁壯快樂的成長。

(中時 )