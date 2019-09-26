竹南鎮公所26日上午舉辦老人日間服務結業典禮，讓長輩大秀歌舞。〔謝明俊攝〕

竹南鎮公所為提供老人日間服務，利用竹興里活動中心開辦老人日間服務課程，26日上午，鎮公所特別舉辦108年老人日間課程結業典禮，許多長者到場表演歌舞才藝，並在現場展示精美的「蝶古巴特」拼貼、紙捲創作及編織作品等手作藝品，竹南鎮公所並考慮擇地擴點，並增加課程內容，以滿足其它長輩需求。

據悉，竹南鎮擁有全苗栗最多百歲人瑞，有多達15人，因此，竹南鎮公所特別注重平日長輩照護工作，在多年前開始就選定空間寬敞的竹興里活動中心，開辦老人日間服務課程，受到當地許多長輩歡迎，除了安排共餐服務外，還特別聘請志工，老師來教導長輩唱歌、舞蹈以及各種手作藝品製作。

竹南鎮公所在每年都會安排日間服務課程結業典禮，讓長輩有機會大秀過去一年所學習課程，包括歌舞表演及手作藝品展示等，今年的結業式選在26日上午舉行，竹南鎮長方進興特別到場觀賞長輩們的表演，並在重陽節前夕，祝長輩身體健康。

由於竹南鎮幅員廣大，因竹興里活動中心位置較為偏僻，有不少長輩因交通問題而錯失參與機會，因此，竹南鎮公所考慮在靠近市區位置，找尋適合地點加開老人日間服務據點，並增加課程內容，來滿足其它長者需求。

(中時 )