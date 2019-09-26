桃園市空服員職業工會今天在勞動部前發起靜坐。（林良齊攝）

桃園市空服員職業工會今天在勞動部前發起靜坐。（林良齊攝）

桃園市空服員職業工會在今年6月20日發動罷工，至7月10日罷工才落幕，而其中雙方簽訂的團體協約中，如果其間有行為遭不當勞動裁決委員會認定為不當勞動行為後罷工恐怕再度發生，但桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱今天表示，雙方簽訂的和平協議僅針對罷工結束後的不當勞動行為才有效。意謂即使5月8日的優待機票遭認定為不當勞動行為，仍不影響和平協議。

桃園市空服員職業工會目前針對5月8日的優待機票提出不當勞動裁決外，簽訂團協後，也針對長榮航空事後仍對工會追償、資方試圖破壞罷工糾察線等提出不當勞動裁決，鄭雅菱也說，而開除工會幹部郭芷嫣及罷工期間扣薪又扣假的部分仍在評估是否要提出不當勞動裁決。

因為明天將舉行裁決會的最後一次大會，桃園市空服員職業工會今天在勞動部前發起靜坐。

桃園市空服員職業工會理事曲佳雲說，2個月與公司4次協商她皆有參與，但公司卻僅有3年的差別待遇的方案，完全無法說服工會；桃園市空服員職業工會理事周沛汝也說，公司甚至要求空服員簽署勞基法84條之1（責任制）後再討論優待機票的恢復。

曲佳雲建議，交通部與勞動部應研議未來航權分配時，把違反勞動法令也納入其中一個指標。

桃園市空服員職業工會要求，裁決會作出公正判決，認定長榮航空5月8日公告違反工會法，應當撤銷並歸還罷工組員員工機票；交通部與勞動部也應要求長榮航空改善航班超時與缺員，並停止各種打壓與惡化勞資關係的行為。

勞動部勞動關係司裁決科科長章鴻年說，明天裁決會召開的是詢問庭，會讓雙方當事人有陳訴的機會，預定20天內會送抵雙手手中，他強調，如果有違法的情況，勞動部一定會處理。

(中時 )