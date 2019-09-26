高雄市議會今（26）日進行質詢，市議員陳致中質疑韓國瑜，又要蓋高雄國際大機場，又要蓋中部國際大機場，要花8千多億元，到底要蓋哪一個？韓國瑜表示，可以結合國際投資基金，是可以這樣做。

陳致中首先批評，議員質詢權受到限縮，以韓市長的口才反應，沒必要這樣，再怎樣辛苦也就這兩天，接下來就會請假啦，一定會請假啦，何必計較這兩天！

陳致中說，韓一定會請假，只是不敢承認，會被罵。何必計較兩天，就讓議員暢所欲言，所以黨團不聰明，選票也不會增加。從哪裡跌倒從哪裡站起來，這次本來能版回一成，現在社會印象是掩護落跑。所以施政報告與質詢時間，要尊重議員，不需要倒開民主倒車。

陳致中指出，韓國瑜到時候一定會請假，不然有本事不請假，韓國瑜躲的了一時，跑不了一世，堂堂正正總統候選人！

陳致中說有信心，在明年大選投票日以後，還是要回到市議會，韓國瑜在被罷免之前，還是要面對監督、接受質詢，因為韓國瑜是現任市長，議員為民意發聲，不問韓要問誰？

陳致中也說，韓朱配民調會上升，如果韓要自甘墮落、自我毀滅，10個朱立倫救不了韓，韓市長之前意氣風發，不可一世，自信滿滿，現在躲質詢，沒有必要，就大大方方、直球對決，除非作賊心虛，所以要譴責限縮議員質詢權。

陳致中也質疑，韓國瑜字典有沒有誠信？韓國瑜說，國際大機場，高雄也要，中部也要，一個要3千多億，兩個要8千億，前瞻也才8千億，到底要蓋哪一個？

韓國瑜表示，議員質詢權的事情，市府沒參與，完全尊重議會決定。且陳致中用字遣詞太嚴厲，並沒有不誠不信。韓也說，理想中的台灣建設，高雄最需要一座國際大機場，不是先跟後，如果能夠一起蓋就一起蓋，可是政府不會有這麼多錢，可以結合國際投資基金，是可以這樣做。

陳致中則說，請韓國瑜先把青創基金100億元先補滿再說！

(中時電子報)