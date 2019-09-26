中共十一國慶將屆，領導人習近平料將發表涉台談話。對此，陸委會副主委陳明祺表示，中共建政活動與領導人發表談話有其規律，對於大陸內外部發展必然都有所關注，中共對台有既定方針，涉台談話內容應會重申中共對台既定立場，陸委會有所評估，但很明確的是，台灣人民不會接受一國兩制的政治主張。

至於國安會研判中共加大介入台灣選舉，陳明祺說， 中共過去在台灣重要選舉前，都會對台軍演、嚴詞批評，統戰分化，企圖干擾影響選情，中共的介選顯示出專制政府利用民主社會的開放性，擾亂民主體制正常運作，達成它的圖謀。特別在習五條後，北京加大對台促統攻勢，近期更緊縮兩岸旅遊、文化等交流，升高政經施壓，也奪取台灣邦交國，並將責任歸咎於我政府，清楚暴露中共介入台灣選舉的意圖。

陳明祺指出，為防範中共對台滲透與干預選舉，確保人民行使選舉權不會受到干預，自由民主的生活方式不被改變，蔡英文總統已指示因應反制一國兩制台灣方案指導綱領等工作，加速完備反滲透、反統戰機制。

陳明祺稱，國安會也召開跨部會會議，除了完善國家安全防護網的各項法治作為之外，更要防止中共透過網路攻擊、散佈假訊息，以及用其他方式來影響媒體，操弄輿論。政府也會持續用多元宣傳管道揭露中共介選行為，降低可能影響，也相信台灣民主機制運作成熟，台灣人民可以做出正確決定。

(中時 )