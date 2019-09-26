民間團體本周日將舉辦「929台港大遊行－撐港反極權」遊行活動，發起團體代表台灣公民陣線執行委員賴中強、台灣學生聯合會秘書長黃彥誠今下午拜會時代力量，時力黨團主任陳惠敏表示，929當天新竹、台南、高雄都有聲援活動，聲援香港反中共極權，台灣人不能修手旁觀，呼籲所有民眾一起走上街頭，聲援香港一個人都不能少。

黃彥誠指出，開學前夕看到東吳大學等學校港生被捕，無法回到台灣上學，因而串聯全台超過30間大專院校，希望跟香港同學站在一起支持他們，9月開學後各校也透過標語表達立場，很遺憾看到近期包括義守、世新、文化等大學，校園內稱香港活動受到阻饒，面大陸對香港壓力緊鎖，台灣及世界各地沒人能袖手旁觀，希望各政黨跟台灣人民一起站出來遊行，用行動力挺稱香港、反送中，捍衛民主及人權。

賴中強表示，9月28日是雨傘革命5周年，當天晚上香港民間人民陣線將舉辦集會，隔天台北民間團體發起稱香港遊行，9月30日香港各高中生發起罷課，10月1日香港民間人民陣線在發起遊行。

賴中強說，929稱港反極權台港大遊行提出4巷主張，第1點支持香港抗爭五大訴求缺一不可，第2點呼籲形成全民共識拒絕一中和平協議，第3點港台同學齊上齊落，港府盡快釋放被捕港生，第4點呼籲闢護機制刻不容緩，盡快建立對香港難民闢護機制並落實。

陳惠敏表示，看到香港處境，台灣應思考可以做些什麼，必須立法保障，要求朝野優先處理香港議題，港澳條例18條實質適用，讓聲援香港可以做更多，為回應全世界對民主自由堅持，台灣應該表達應有態度。

(中時 )