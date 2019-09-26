有痛風病史、56歲的許姓男子，中秋節前後參加多場烤肉攤，他雖自我克制、不吃易引發痛風的海鮮類食物，卻狂喝果汁、啤酒助興，原以為沒問題，最近卻發現痛風發作、疼痛難忍。醫師指出，秋節期間許多人跑攤烤肉、喝飲料，門診發現痛風患者已增加2成。

亞洲大學附屬醫院副院長、過敏風濕免疫科主任蔡肇基指出，最近到醫院門診的痛風患者明顯增多，初估約較平常增加2成，他們的共同特點就是在參加烤肉活動時雖知道禁口、少吃海鮮或肉類食物，但因烤肉環境悶熱，常不自覺就喝下大量啤酒、果汁或飲料，埋下痛風發作的因子。

蔡肇基表示，許多痛風患者知道要少吃含高嘌呤的食物，但其實，高嘌呤食物不是決定痛風的因子，果汁、可樂或啤酒等含糖飲料因會加速嘌呤合成、使尿酸難排出，才是引發痛風的關鍵。

蔡肇基強調，相較於紅酒、白酒或威士忌等酒類，啤酒因製作過程使用的啤酒花、也較容易引發痛風，有研究就指出，每天喝2至3瓶啤酒者引發痛風的機率，較不喝酒者高出2.5倍，也因此，啤酒堪稱是痛風製造機。建議患者應了解痛風發病原因，飲料則以白開水、無糖茶為主。

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(中時 )