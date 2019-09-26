台一省道後壁往嘉義的八掌溪橋上是拍攝甜根子草的熱點。（黃嘉隆提供／劉秀芬台南傳真）

官田西庄曾文溪堤防也是攝影愛好者拍攝甜根子草的熱點。（劉秀芬攝）

官田西庄曾文溪堤防也是攝影愛好者拍攝甜根子草的熱點。（劉秀芬攝）

大內橋曾文溪畔亦開滿甜根子草花，大內區公所10月6日下午2點將舉辦市集音樂會，帶給遊客不同於以往的視覺、聽覺體驗。（劉秀芬攝）

每到入秋，台南曾文溪、八掌溪甜根子草花盛開，一片白茫茫如靄靄白雪，尤其曾文溪大內橋至二溪大橋段茂密的花叢，官田西庄河堤高鐵橋附近，後壁台一省道八掌溪橋上，常見攝影玩家來此捕捉夕陽西下的魔幻景色。

甜根子草常被誤認為是蘆葦或芒草，雖同屬禾本科植物，但實際上3種植物生長的環境也不同，花穗顏色不同，蘆葦和芒草則是金黃色略帶褐色，甜根子草花是銀白色，不過全台灣各地都能見到它們的蹤影。

現在正是甜根子草開花季節，曾文溪、八掌溪畔都已大爆發，新營社大攝影老師黃嘉隆表示，每到甜根子草開花季節，攝影班同學就會揪團去拍照，後壁台一省道八掌溪橋旁停車、拍照方便，落日餘暉襯托出舊糖鐵橋與花海之美；84號快速道路官田西庄河堤內也是熱門拍照景點，可捕捉高鐵列車通過的畫面。

大內區曾文溪畔堤防也是欣賞甜根子草花海好去處，今年大內區公所更首次結合社區營造成果展，10月6日下午2點舉辦市集音樂會，不僅可以賞花，還有扣人心弦的音樂饗宴、熱鬧農產市集、酪梨免費品嘗、甜根子草手抄紙DIY免費體驗，區長李賢村也邀民眾順遊二溪月世界、龍貓彩繪村，感受大內之美。

八掌溪甜根子草花盛開。（黃嘉隆提供／劉秀芬台南傳真）

(中時 )