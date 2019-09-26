紙風車回來了！台中校園首場28日將在神岡國小登場，由即將成真火舞團演出《火焰世家》，立委洪慈庸26日前往探班向團員加油打氣，也受邀體驗「站肩」訓練技巧，她表示，會持續努力讓藝文表演延續，希望讓台灣年輕人被世界看見！

洪慈庸今日特別前往探班火舞表演團練，為團員們加油打氣，她指出，即將成真火舞團是一群努力且熱血年輕人組成，《火焰世家》劇碼精彩演出將結合火技、武術、舞蹈等元素，絕對會顛覆一般人對火舞的想像，適合大朋友、小朋友一起同樂。

洪慈庸指出，4年不間斷將藝文資源帶進潭子、大雅、神岡、后里，希望為家鄉帶來不一樣的改變，現在，自己也成為母親，更會為孩子用盡全力。她說，校園仍是小朋友觀看演出最合適、最安全的場所，因此堅持照原訂時間地點舉辦。

紙風車台中校園首場9月28日(六) 19：00在神岡國小，由即將成真火舞團演出《火焰世家》；10月26日(六) 19：00內埔國小，為台灣特技團《百戲大觀》；11月23日(六) 19：00頭家國小，為紙風車劇團《紙風車的魔法書》；12月15日(日) 15：30大雅國小，是紙風車劇團《蕃薯森林奇遇記》；活動免費入場，邀請大朋友、小朋友一起來看戲。

(中時 )