藍營市議員陳政顯說，花博卡當初就本末倒置應該每人發1張，不能登記者才能發放。（陳世宗攝）

台中世界花博雖已閉幕，卻是餘波盪漾！台中市議員賴佳微、陳政顯等，關心144萬張剩餘的花博卡後續物盡其用方式。市長盧秀燕26日強調「正積極收拾善後」，將在保護個資及不浪費公帑原則下，研議利用方式；交通局長葉昭說，未來將研議用於敬老愛心卡、學生證或捷運通勤等相關用途。

台中市議會26日召開臨時會，審議台中市107年度地方總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。市議員曾朝榮、陳淑華、賴佳微、李天生、何敏誠、李中、陳政顯、張瀞分等，關心144萬張未發出的花博卡後續利用方式。

綠營曾朝榮、賴佳微、李天生等人說，台中花博卡早就可轉為市民卡，作為台中市民搭公車優惠的依據，不要像現在免費公車政策經費年年增加；但全民可享不盡公平，應減少市庫負擔。

藍營陳政顯等指出，審計處建議市府積極推動花博卡，整合市民卡提升使用效益，卻因前朝在花博卡發放過程中亂七八糟，質疑連非台中市民也申請花博卡？當初就不該製作花博卡，如今卻成為燙手山芋，要想辦法補發或利用實在「太離譜！」

盧秀燕說，市府在保護個資及不浪費公帑原則下，正積極研議利用方式，民眾當初如已登記未領取，現在仍想領取，市府將個別處理。

葉昭甫強調，原花博卡持卡人，目前可依悠遊卡相關規定繼續使用，仍享有市區公車搭乘補助、繳交規費等便民措施；針對有申請但未領取花博卡的市民，將研議個別處理機制；花博卡如遺失或損毀，則不再受理補發。

(中時 )