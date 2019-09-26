第17季超級籃球聯賽(SBL)外籍球員測試暨選秀會將於10月14與15日重磅登場，吸引超過100位外籍球員報名，經過SBL五支球團、中華男籃總教練帕克共同推薦，挑出最終20人來台參加選秀。

本次選秀會共有7位具NBA資歷的球員，包括2006年NBA選秀首輪第15順位被紐奧良黃蜂(現鵜鶘)選中的西蒙斯(Cedric Simmons)，2008年選秀首輪第28順位被選的格林(Donte Greene)，打過灰熊的亞當斯(Jordan Adams)以及待過尼克、籃網的傑洛米喬丹(Jerome Jordan)等人都入列。

另外值得一提的是，曾連3年拿下Drew League最有價值球員的塞申斯(Franklin Session)及菲律賓職業籃球聯賽(PBA)得分王兼籃板王波羅斯普(Lester Prosper)也在名單中。

依照報名資料顯示，20人名單當中，有七位球員身高在6呎4吋以下，兩位介於6呎5吋至6呎8吋，其餘11名皆超過6呎9吋。

中華籃協秘書長李一中表示，非常感謝體育署支持外籍球員選秀會，協會也特別邀請帕克擔任測試會總教練，從挑選名單到測試會全程參與。除了希望SBL球隊能透過選秀，挑選符合隊形的即戰力外，也期待找到中華隊新歸化人選。

受邀球員預計在10月13日抵台，14日上午展開體能測驗及技巧測試，即時彙整外籍球員完整數據提供球團參考，下午由帕克執行個人技巧訓練及團隊演練。15日上午則安排小組進攻演練及對抗賽，從臨場比賽表現，檢視外籍球員的程度和能力，下午直接選秀，其中五對五對抗賽及選秀會將提供現場直播。

(中時電子報)