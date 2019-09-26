位於料羅灣的祕境據點之一「鋼堡」。（李金生攝）

觀光處邀請第1線的觀光從業人員，包括導遊、解說員、民宿業者、旅館業者與旅行業者實地踩線。右二為〈金門縣戰地史蹟學會〉理事長陳自強。（觀光處提供／李金生金門傳真）

觀光處邀請第1線的觀光從業人員，包括導遊、解說員、民宿業者、旅館業者與旅行業者實地踩線，了解活動內容和熟悉路線。（觀光處提供／李金生金門傳真）

觀光處邀請第1線的觀光從業人員，包括導遊、解說員、民宿業者、旅館業者與旅行業者實地踩線，了解活動內容和熟悉路線。（觀光處提供／李金生金門傳真）

金門縣府「老兵召集令」活動10月1日登場，，30處祕境級海防據點將讓重返英雄島的老戰士，在幽靜深邃的坑道、碉堡中，重燃昔日枕戈待旦的豪情壯志。觀光處今（26）日邀集第1線的觀光解說員踩線，期待帶給老兵和眷屬最美好回憶。

縣府觀光處長丁健剛表示，今年的「老兵召集令」活動特別整理出30個海防據點，提供老兵尋訪、回憶，預期吸引很多人來到。今天特別邀請第1線的觀光從業人員，包括導遊、解說員、民宿業者、旅館業者與旅行業者實地踩線，了解活動內容和熟悉路線。

56名男、女學員在〈金門縣戰地史蹟學會〉理事長陳自強的帶領和講解據點老故事、歷史及特殊性下，在今、明2天陸續走完金東區13個、金西區6個、烈嶼區11個據點，幾乎將金門海岸線繞了1圈。

這些地方很多是首次開放的秘境據點，在金門國家公園管理處及金城、金湖、金沙、金寧、烈嶼5鄉鎮公所積極協助下，己完成環境整理作業，在緊接的3個月活動期間，也會持續綠美化，讓登島遊客在縣府的好客安排下，感受金門觀光景點的清爽、靜好

(中時 )