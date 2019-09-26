【圖集】認愛張鈞甯 邱澤客串《用九柑仔店》首現身 17:422019/09/26 中時 陳俊吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 邱澤客串演出《用九柑仔店》媒體聯訪。(陳俊吉攝) 邱澤客串演出《用九柑仔店》媒體聯訪。(陳俊吉攝) 邱澤客串演出《用九柑仔店》媒體聯訪。(陳俊吉攝) 邱澤客串演出《用九柑仔店》媒體聯訪。(陳俊吉攝) 邱澤客串演出《用九柑仔店》媒體聯訪。(陳俊吉攝) 邱澤客串演出《用九柑仔店》媒體聯訪。(陳俊吉攝) 邱澤客串演出《用九柑仔店》媒體聯訪。(陳俊吉攝) 邱澤客串演出《用九柑仔店》媒體聯訪。(陳俊吉攝) (中時 ) #邱澤 #用九柑仔店 也許您會感興趣 推薦閱讀 導演高炳權連哄帶勸 邱澤全裸上戲 04:102019/09/24 娛樂新聞 演完夫妻變情侶？邱澤爆戀張鈞甯帶回家同車夜遊 08:042019/09/25 娛樂 邱澤認愛了！被爆與張鈞甯共遊日本 坦言：「努力追求中」 12:312019/09/25 娛樂 大方認愛張鈞甯 邱澤昔自卑「或許不適合談戀愛」 15:062019/09/25 娛樂 張鈞甯瞞著邱澤搶先力挺新片 小倆口隔空互動也甜蜜！ 16:212019/09/25 娛樂 邱澤認追後...張鈞甯美腿照曝光 網心急：求趕緊回應 16:332019/09/25 娛樂 邱澤認愛張鈞甯 超Man「請大家給祝福」 04:102019/09/26 娛樂新聞 邱澤火速認戀 鬆口張鈞甯有時差「事先不知情」 14:432019/09/26 娛樂 邱澤認愛張鈞甯後首現身 甜誇她「個性正面、樂觀」 16:132019/09/26 娛樂 好意外！她爆邱澤、張鈞甯「不速配」隱情 17:152019/09/26 娛樂 娛樂熱門新聞 不是周美青！命理師爆他才是韓最佳副手 原因是… - 娛樂 周杰倫曬天倫照 昆凌「一句話」疑露餡懷第三胎 - 娛樂 好意外！她爆邱澤、張鈞甯「不速配」隱情 - 娛樂 觀眾火大 陳鳳馨丟《國民大會》主持棒內幕曝光 - 娛樂 《大時代》今晚完結篇 「志開」被揭真面目是... - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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