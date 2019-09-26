邱澤客串演出《用九柑仔店》媒體聯訪。(陳俊吉攝)
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邱澤客串演出《用九柑仔店》媒體聯訪。(陳俊吉攝)
邱澤客串演出《用九柑仔店》媒體聯訪。(陳俊吉攝)

邱澤客串演出《用九柑仔店》媒體聯訪。(陳俊吉攝)
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邱澤客串演出《用九柑仔店》媒體聯訪。(陳俊吉攝)
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邱澤客串演出《用九柑仔店》媒體聯訪。(陳俊吉攝)
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邱澤客串演出《用九柑仔店》媒體聯訪。(陳俊吉攝)
邱澤客串演出《用九柑仔店》媒體聯訪。(陳俊吉攝)

(中時 )

#邱澤 #用九柑仔店