◎港生陸生暴力衝突 蔡英文:不會姑息

國內校園聲援香港「反送中」運動，卻傳出部分學校在台港生與中國大陸學生衝突或遭霸凌事件，蔡英文總統今天表示，無論施暴者是什麼身份，「我們都不會容許、更不會姑息」，她已要求主管機關，一定要積極處理，「這樣的事情不能再發生！」

◎傳接北市副市長 黃珊珊證實很樂意

台北市長柯文哲過去多次表示要尋找接班人，最好先從副市長開始當起，選上市長後最能對市政無縫接軌，26日傳出，他有意找友柯的親民黨籍議員黃珊珊接任副市長。黃珊珊對此回應，市府確有徵詢過，當議員也很久了，若能幫助市長把台北市做得好一點，當然是樂意幫忙，但還是要尊重市長人事權，不是她能控制的。

◎擊敗陸小將 戴資穎韓國賽晉8強

韓國羽球公開賽，本周二重返世界球后的戴資穎，今天上午出戰中國大陸19歲選手蔡炎炎，戴資穎展現出相當好的狀態，短短26分鐘就以21：11、21：11收下勝利，第5度晉級到韓國賽女單8強。

◎對女摸胸吸奶 移民署高官涉性騷

移民署某陳姓高官，被控在2015年與經朋友介紹認識的女性朋友到西門町網咖開包廂看電影，陳卻利用看電影機會摸女子胸部，還拉開衣服親吻乳頭，被害女子提告，陳員被台北地檢署依性擾騷罪起訴。

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(中時電子報)