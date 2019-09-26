自然洋行在打造建築前對自然環境的尊重、觀察與理解，成為呼應本屆威尼斯建築雙年展的重要元素。（國美館提供／李怡芸台北傳真）

呼應第本屆威尼斯建築雙年展大會主題「我們將如何共同生活？」國立台灣美術館（國美館）主辦｢第17屆威尼斯建築雙年展-台灣館｣徵選，由自然洋行提案的《台灣郊遊_原始感覺共同合作場域計畫》獲選，將以台灣視角在義大利普里奇歐尼宮打造出貼近山林的體驗館，評審團委員之一的王俊雄並指出，「更重要的是建築師代表台灣去交朋友。」

本次策展團隊由自然洋行主導，聯合草字頭國際協同媒體，將展出與跨領域團隊及產業包括少少-原始感覺研究室、勤美學森大、春池再生玻璃、忠泰建築與藝術基金會等，呈現更實驗的建築場域，自然洋行的主持人曾志偉表示，多年來一直嘗試在山林裡的創作和策展，深刻體驗大自然在變動快速的環境中給予人們調息，因此策展將以8個不同的案例提出呼應主題的方式，更像是進入大自然前的準備般，讓位於威尼斯聖馬可廣場外圍的台灣館，屆時讓人感受到自然、沉澱的身心體驗。

本屆台灣館徵選的評審團召集人曾成德指出，威尼斯建築雙年展一向是各國競逐的場域，也展現了建築界對當代議題的摸索，「上一屆把黃聲遠帶到國際，到這一屆的自然洋行，可以看到台灣很勇敢往前走他認為本屆策展呼應大會丟出的問號，「在問號裡看到各種想像，兼顧本土還有環宇的視野，以及對未來性的想像」。

評審團委員之一，上一屆建築雙年展台灣館的策展人王俊雄則指出，自然洋行與曾志偉所代表的這一代建築師，相較於上一代台灣建築師，具有更好的國際視野和能力，如曾志偉便是在帛琉成長「他的台灣不是地理關係而是人群關係」且從「少少-原始感覺研究室」在山林裡搭出的網室空間為例，「看出建築的界限更為寬鬆了，更有裝置感與實驗性，我們常說的現代建築不要太重，他們就做到了輕。」

評委何以立指出，自然洋行呼應了近年對國際氣候變遷的關注，10多年來當建築逐漸從都會往郊區擴張，他們展現台灣對自己土地的關懷；評委梁銘剛也指出，自然洋行探索出適切當地風土，尊重原有自然環境的作法「屬於東方、亞洲的，以這樣的語言去交朋友相當有利。」第17屆威尼斯建築雙年展台灣館將於2020年5月23日起登場。

(旺報 )