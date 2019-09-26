大團結！ 韓國瑜、馬英九同台擁抱、高喊當選

前總統馬英九日前在韓造勢場被噓，外傳馬不再為國民黨總統參選人韓國瑜站台。韓競辦發言人何庭歡今天表示，未來仍會與馬辦保持密切聯繫，一切尊重馬辦的決定。

馬被噓，韓國瑜曾致電馬英九為此事道歉，甚至主動擁抱馬，有人解讀雙方已破冰。不過，馬英九基金會執行長蕭旭岑日前卻表示，大家都期待幫韓國瑜加分，但若馬去站台卻發生韓粉鼓譟、噓聲的情況，他們會審慎評估是否再參加。周刊今天則報導，馬英九以後不再幫韓國瑜站台。

傳馬被噓後不再站台，據中央社報導，韓競辦發言人何庭歡表示，這是個誤會，在相關新聞出來前他們已與馬辦取得聯繫，也有適時的釐清誤會。他們非常感謝馬辦的體諒與貼心，也完全理解馬前總統的用心幫忙，但不想造成活動失焦的善意，未來仍會與馬辦保持密切聯繫，一切尊重馬辦的決定。

馬英九辦公室對此表示，馬英九一定會支持國民黨提名的候選人，也會全力輔選。

(中時電子報)