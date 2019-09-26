交通部昨日宣布擬於10月祭出「泡溫泉買一送一」，但觀光局澄清是每房200元的抵用券，住房一晚送一次泡湯「廣義的買一送一」。觀光局稍早再透露規劃，參與秋冬遊國旅自由行補助的民眾，可憑收據或發票，到同一區域有溫泉標章的業者免費泡大眾池，至於觀光局要補貼業者多少錢，業者還未取得共識。

觀光局國旅組組長曾維德說，交通部長林佳龍日前與觀光業界人士座談時，溫泉業者提出希望納入此波獎助，部長承諾協助。觀光局初步構想是參考「夜市抵用券」模式，給自由行旅客200元溫泉券，但後來考量印製溫泉券太花時間又不環保，改成讓民眾憑住宿發票或收據，給溫泉業者核對後，即能免費入場大眾池一次，業者再向觀光局請款，每張發票補助200元。

曾維德指出，秋冬遊推出後，9月訂房數統計至今日為32萬，溫泉優惠規畫預計每個月能吸引8萬人使用，若在10月中旬上路，2個半月吸引20萬人使用，每張發票補助200元計算下來，大概會花4000萬元補貼業者。

不過，北、中、南溫泉旅館訂價差距大，有些則是沒有大眾池，若業者最基本的泡湯定價是600元，讓民眾免費入場卻只能拿到200元補貼，反過來虧400元的生意恐怕沒人要做。

由於業者之間無法達成共識，中華民國溫泉觀光協會今日在台東知本舉行會議，目前仍在討論中。觀光局表示，必須等業者討論出結果後，才能進行接下來的程序，預估10月中旬才能上路。

(中時 )