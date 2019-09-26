基隆二信高中學子以「好神拖」原理，發明波浪發電機，並列高中組第一名。（許家寧攝）

2019年全國海洋能源創意實作競賽成績揭曉，基隆市建德、中正及武崙國中等4人跨校組成聯軍，利用「滑板」把水流順暢滑入發電，基隆學子劉智昕、劉潔昕與二信高中學生，不約而同發揮神創意，以「好神拖」為發想，發明波浪發電機，包辦國、高中組冠軍。

海大系統工程暨造船學系教授陳建宏表示，近年政府積極尋覓乾淨的替代能源，特別是離岸風力與海洋波浪結合，成為再生能源研發新趨勢，2011年起國立海洋大學在教育部「潔能系統整合與應用人才培育計畫」支持下，每年舉辦海洋能源相關競賽。

基隆市建德國中陳懷憫、蔡上祺、中正國中許聿圻、武崙國中李懿恩組成的「我們這一隊」，發揮創意，研發出讓波浪像「滑板小子」遊戲溜上斜坡滑入發電，並在沉箱內設計滑坡，讓波浪順暢地滑入，集中波浪能量、提高發電效率。

家住基隆的台北中山女高劉智昕、北一女劉潔昕與基隆安樂高中陳懷璞3人，以及基隆二信中學王亦瑄、黃煒翔、游豐維、王永詮，不約而同以「好神拖」脫乾拖把轉盤的原理，將波浪的動能轉換源源不絕的電力，並列高中組冠軍。

海大表示，藉由舉辦創意競賽，並邀請產業界與學術界專家學者，海大同時提供校內水動力實驗室，讓參賽隊伍可以實際操作並驗證成品，鼓勵學生將課本知識與實作精神結合，期盼建立全台學校、團隊與再生能源產業發展的交流平台。

(中時 )