裁決大會前夕 長榮空服24小時靜坐抗議 18:012019/09/26 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮空服控訴資方在罷工結束後罔顧飛安。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮空服控訴資方在罷工結束後罔顧飛安。（黃世麒攝） 長榮空服控訴資方在罷工結束後罔顧飛安。（黃世麒攝） 桃園市空服員職業工會26日在勞動部前展開24小時靜坐，控訴長榮航空資方在罷工落幕後不顧飛安，讓超時航班居高不下，放任嚴重的缺員問題，並對工會成員秋後算帳，取消員工機票及自選航班權益，呼籲裁決會能做出公正判決。 長榮空服控訴資方在罷工結束後罔顧飛安。（黃世麒攝） (中時 ) #24小時 #靜坐 #工會 #航班 #裁決 也許您會感興趣 推薦閱讀 塔巴颱風襲日 長榮、華航部分航班異動 13:022019/09/22 生活 表達不滿 反送中示威者商場靜坐 只逛不買 15:052019/09/22 兩岸 塔巴侵襲南韓南部 至少1死2傷數百航班取消 20:472019/09/22 國際 談不攏 通用罷工進入第2周 14:382019/09/23 國際 24小時全年無休 中市地稅局提供像真人一樣的服務 19:522019/09/23 生活 超級機場 東航首批22班北京大興航班機票開售 13:062019/09/24 兩岸 大興起飛票價低 歡迎台航業者使用 04:092019/09/26 話題觀察 台船與企業工會簽訂團體協約 09:022019/09/26 財經 《國際產業》24小時內3位下台，美企CEO離職率創新高 14:492019/09/26 財經 優待機票裁決將出爐 不影響團體協約和平協議 17:472019/09/26 生活 生活熱門新聞 氣象局：準「米塔」颱風路徑曝光 - 生活 男嬰夭折…醫院被灑冥紙！她曝生產內幕 - 生活 真的別殺！他把喇牙丟進蟑螂堆 下秒慘案發生... - 生活 柯P說溜嘴林志玲 律師神預言果然有人倒楣了 - 生活 獨》林志玲懷孕？ 驚爆台大數十醫護偷查病歷遭罰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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