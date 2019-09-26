長榮空服控訴資方在罷工結束後罔顧飛安。（黃世麒攝）

長榮空服控訴資方在罷工結束後罔顧飛安。（黃世麒攝）

桃園市空服員職業工會26日在勞動部前展開24小時靜坐，控訴長榮航空資方在罷工落幕後不顧飛安，讓超時航班居高不下，放任嚴重的缺員問題，並對工會成員秋後算帳，取消員工機票及自選航班權益，呼籲裁決會能做出公正判決。

長榮空服控訴資方在罷工結束後罔顧飛安。（黃世麒攝）

(中時 )