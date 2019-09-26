慶祝9月親師月，基隆市府慰勞教師辛勞，宣布國立海科館、和平島公園教師節當天入園免費，海科館也推出專屬老師的「來去漁村輕旅行」學習之旅，透過體驗漁村文化，從餐桌到海洋，了解基隆豐富的魚貨，介紹學童學會吃魚，認識海洋。
教師節前夕，基隆市長林右昌表揚推動閱讀教育，榮獲師鐸獎的林心茹老師、服務逾53年獲教育奉獻獎的唐如老師、提供弱勢孩子課後輔導，獲杏壇芬芳獎肯定的張淑凌老師，以及包容孩子不同需求，獲幼鐸獎的陳懿芳老師等235名教師。
林右昌說，教育關係著國家以及下一代的競爭力，感謝大家點亮基隆教育，獲獎老師們的付出令人感動，都是最值得敬佩的教育工作者，雖然市庫財政狀況不佳，但仍一直努力爭取經費充實學校設備，希望讓所有老師能夠安心教學。
教育處今年特別針對教師規劃海洋遊程優惠活動，除28日海科館、和平島公園入園免費，也規劃「基隆愛老師，學習輕旅行」海洋培力兩天一夜遊程，邀老師「來去漁村輕旅行」、「海洋漁村吃飽飽」及「甜蜜料理東西軍」等系列活動。
參觀主題館、海錯奇珍及兩棲爬蟲動物特展，還有八斗子漁港漁村體驗、潮境海洋中心復育工程及潮境公園、望幽谷潮間帶生態探訪，從吃魚出發，動手取得材料到完成料理美食，藉由餐桌延伸海洋教育，盼將食魚教育與環境教育推廣給下一代。
(中時 )
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