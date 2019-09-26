五月天將在桃園國際棒球場連唱10天，一路唱到明年，但消保官提醒買票務必看仔細，像是被業界稱為專售黃牛票的網站「Viagogo」，以彈跳視窗製造時間壓力，讓搶票心切的粉絲掉進陷阱，800元的票近5倍價售出，還明定無法退票，也因平台在國外求償困難，光今年就有20件申訴案。

王先生在網上以1萬0634元購入3張演唱會門票，收到時竟是800元被遮蔽的位置，和下訂選的完全不同。李小姐購入4張林俊傑演唱會門票，事後發現超過市價5倍、且活動前一周才能確定座位，想退票卻無法取消。陳先生以1645元購入趙傳演唱會門票，收到才發現票價僅值800元。

桃園市政府消費者服務中心今年來已受理20件演唱會門票消費爭議案，不約而同都是全球性的二手票卷交易平台「Viagogo」，消保官指出，平台提供中文頁面，在搜尋引擎買廣告，都會顯示在官方售票網站前，造成民眾誤點，加上平台掌握歌迷心理，下訂時一旁會有倒數計時器，更有「已有2張票被預訂」等即時訊息，製造緊張感，搶票心切的粉絲一不小心就會掉入陷阱，買入高出原價好幾倍的票券。

消保官指出，「Viagogo」無票不賣，共通點都是票價飆漲，消費糾紛也不間斷，但因營運商非國內業者，不受台灣法律拘束，自詡只是平台，消費糾紛都推給賣家，但卻拒絕提供賣家資訊，宅配資訊也常不實，就連消保官寄發開會通知單都被退回，平台最多僅退手續費，消費者只能自認倒楣。

消保官提醒民眾，熱門演唱會門票常一票難求，建議開賣前先熟悉購票流程、提高買中機會，並認明官方售票網，若不得不選擇二手票，務必睜大眼睛，再三確認座位區域、票價、是否有其他服務費用等，符合需求才付款，切忌倉促刷卡付費、避免爭議。

(中時 )