台灣第一名模林志玲6月7日與日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA結婚後，台北市長柯文哲日前脫口而出說，林志玲已經嫁人懷孕了，儘管柯後來改口說，記不起誰跟他說的，仍讓林志玲懷孕傳言不斷，林志玲最近在IG上po出她在國外參加時裝周照片，她穿著寬鬆服裝，網友看了留言說，「好有孕味」，引人遐想。

林志玲2天前，在其IG分享的照片來看，林一頭飄逸長髮，一身藍綠色上衣和長裙，由於衣服寬鬆、看不出身型，有網友留言說，「有孕味的孕婦裝」、「飄孕味」。其實，她在IG上分享的照片，多半是黑白服裝，簡單俐落、帥氣又有女人味，展現有別以往的韻味。

柯文哲是9月初爆林志玲懷孕消息後，林志玲的工作人員「不回應」，但仍止不住懷孕傳聞延燒。林志玲早在2014年凍了9顆卵子，她於今年6月初宣布結婚喜訊時也提到，「期待未來能夠擁有新的生命加入這個家庭。」

(中時電子報)