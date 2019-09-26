張鈞甯被爆熱戀邱澤 週刊直擊同車兜風

邱澤和張鈞甯今年初合演大陸網劇《唐人街探案》，五月又合作電影《8歲的爸爸》，男神、女神昨被週刊抓包熱戀ing，邱澤第一時間大方認愛：「努力追求中，請大家給祝福。」邱澤今天下午出席戲劇記者會時坦言，因為張鈞甯正在歐洲工作、有時差，所以他對外回應前，沒跟對方先商量討論過。人在巴黎的張鈞甯稍早也透過經紀人正式回應了。

張鈞甯經紀人表示：「感謝抬愛，近期鈞甯的傳聞比較多，給大家造成了一定的困擾，十分抱歉。鈞甯很享受當下忙碌的工作狀態，其他的事情相信會有最好的安排。」相對於邱澤的大方，張鈞甯的回應內容明顯鬆口，被部分人解讀是翻盤「打臉」邱澤，但她說「其他的事情相信會有最好的安排」，其實對處女座、過去對戀情向來謹慎、甚至不認的她，已是難得留下了很大的想像空間。

對於外界將張鈞甯的回應用「打臉」解讀，邱澤經紀人孫嘉騏無奈表示，那是每個人看文字內容自己解讀的問題，「鈞甯本來就是有禮貌而溫暖的人，不覺得她會是有這種打臉想法的人。大家看到什麼就是什麼，藝人私領域的事，大家也不用過分解讀。邱澤自己的思緒應該也是很單純的。」

(中時 )