台中市政府都市發展局推動行動不便及高齡者的友善建築空間，舉辦「台中市無障礙友善環境評選活動」，鼓勵建築物所有權人、管理人或起造人及建築相關從業人員，創造無障礙及通用設計環境。107年12月31日前已完工且領得使用執照的台中市建築物即可參加，報名自即日起至10月31日止，總獎金50萬元，歡迎踴躍參加。

都發局26日在台灣大道市政大樓舉辦「無障礙友善環境評選活動」宣傳記者會，都發局長黃文彬表示，評選活動今年邁入第四屆，不僅是台中市打造成為宜居城市的年度活動盛事，也讓城市公共空間更能落實人權平等理念。

黃文彬指出，評選活動內容除法令規定無障礙建築環境主題外，今年更首度打破傳統藩籬概念，以城市環境空間尺度，新增空間環境類項目，藉由友善空間營造示範，讓城市未來環境可更加暢行無阻、行走無礙。

評選組別分「政府機關公共建築物類組」、「民間組私有建築物類」以及「獎勵組(法令尚無規定須設置無障礙設施類建築物，包括面積300平方公尺以下之餐廳類場所（G-3）、便利商店)」等3個組別，總獎金50萬元，完整徵件辦法及評選標準可至都市發展局網站(網址http://bit.ly/2lg0NBz)查詢，洽詢電話 04-22994109分機26陳小姐。

(中時 )