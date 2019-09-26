曾經鬧得風風雨雨的山坡地開發徵收回饋金問題，南投縣長林明溱利用全國地方議會的議長、副議長聯誼座談在日月潭日月行館舉辦時，呼籲全國地方民意機關應串連，要求農委會要順應民意，修改不合理規定。

南投縣議會議長何勝豐表示，有關山坡地開發徵收回饋金問題，將列入年底全國地方議會議長、副議長第聯誼會座談提案，希望中央重視地方問題。

全國地方議會議長、副議長聯誼會座談，昨25日下午在日月潭舉行，南投縣長林明溱特別前往列席，並提出農委會徵收山坡地回饋金，非常不合理，因為收取回饋金是拿去補助造林，林縣長認為，造林獎勵應由政府編預算執行才對。

林明溱表示，因為農委會這項規定，農家蓋個農舍，回饋金就要30萬元，一般人家蓋個房子已經快沒錢了，那有餘力再繳數十萬元的回饋金。這是不合理要求，林明溱並以台語說，這是「很夭壽」的規定，表達對這項規定的不滿。

林縣長也透露，本來縣府是希望減徵，但南投縣議會何議長主張不必課徵，所以經縣議會討論後通過「南投縣山坡地開發利用回饋金自治條例」，結果送給中央核備時，農委會「退回、不准」。

因此林明溱呼籲地方議會應一起聯手，要求農委會順應民意，修改不合理規定，阻擋農委會徵收不合理的回饋金。

(中時 )