林志玲有沒有懷孕，成為台灣人最大的懸念！不只迷哥迷姐關注，連政治人物也十分好奇！台北市長柯文哲9月初驚爆林志玲已懷孕，引起媒體瘋狂求證，但他翌日四兩撥千金，改口忘了是誰告訴他，最後不了了之，而林志玲是否懷孕，一直處於未被證實的狀態。

林志玲今年6月宣布與日本藝人AKIRA閃婚，當時有媒體揣測，林志玲可能是「先有後婚」，不過，當時日媒曾報導，林志玲沒有懷孕，但她穿著寛鬆衣服的模樣，屢被媒體捕捉到，相關懷孕消息從沒停過，直到柯P爆料，她懷孕的事變得更具可信度。

柯文哲9月初接受平面媒體訪問時，被問到學姊黃瀞瑩和名模林志玲誰比較漂亮這個問題，他快人快語回答，林志玲已嫁人懷孕，退出這比賽行列；之後被追問是哪個醫生透露的？他卻裝傻閃避問題，直說忘了「誰跟我講的記不起來了」、「還是我聽錯了」。

雖然柯文哲爆料後轉趨低調，不過，當時就有律師指出，柯P恐怕害了台大醫院。因為醫生無故洩漏他人健康資訊，有刑法洩密罪的刑事責任，也有醫師法及醫療法的行政處罰。

現在台大醫院傳出有醫護人員因偷查病歷遭院方處罰，再證諸當初律師的說法，這也是某種程度的神預言，因為林志玲是否懷孕的消息，已讓台大醫了院醫護付出代價了。

(中時電子報)