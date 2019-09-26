修平科大馬拉桑社團以推動原住民文化為主軸，常受邀演出。(修平科大提供／林欣儀台中傳真)

社團活動是大學生活中不可或缺的一環，為讓學生能有更多體驗、豐富課餘生活並拓展人際互動，修平科技大學3年前創立「馬拉桑社」，以學習原住民歌舞、文化為主，並於去年台中花卉博覽會中受邀參與「原生秘境」的原住民歌舞表演，更榮獲今年全國績優社團評鑑康樂性甲等獎。

馬拉桑社社長李佩宜是台東阿美族原住民，她說，3年前與幾位來自原鄉的同學、希望能保留一些家鄉部落的傳統歌謠跟民俗，決定共同成立此社團，因為從小耳濡目染部落內的歌舞，希望透過社團分享心得給其他同學，也盼藉此改變大家以往對原住民的刻板印象。

參與社團活動2年的李宜婷說，一開始是覺得這個社團很活潑、有趣，後來還邀請室友參加，感覺原住民歌舞很不容易學，一開始也唱不出原鄉的奔放歌聲、舞不出原住民的熱情，但幾經努力後，總算學會其精神。

指導老師張玲惠表示，馬拉桑社團剛成立時，參加者幾乎都是原住民，但3年來已吸引不少平地學生參加，平時除帶領學生練習歌舞，也安排部落探訪活動，讓大家感受不同部族的生活與文化。

(中時 )