國慶連假要到囉！高公局今（26）日表示，國1、國3、國5部分路段及時段將實施高乘載管制，受管制的交流道入口前，會設置圖形化預告標誌，以事先提醒用路人。至於交流道入口處，仍維持文字型之紅底白字禁制性告示牌，以明確告知用路人高乘載管制之日期及時段。

高公局表示，圖形化高乘載管制預告標誌內容主要為「路線編號」、「路線方位」及「3人乘坐小型車之圖案及文字」，再結合「管制日期及時段」附牌，內容簡潔易懂，可供用路人快速判讀，更有利於外籍駕駛理解措施內容。

高公局也公布國慶連假期間，國道實施高乘載管制時段與路段：

一、108年10月10日，7至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道。

二、108年10月10、11日，每日7至12時，國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道。

三、108年10月12、13日，每日14至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。另國5北向高乘載管制結束時間將視交通狀況機動調整。

高公局也提醒，高乘載管制路段及時段內，小型車須乘載3人以上(含駕駛與乘客) 才能進入高速公路，請未符合乘載人數之小型車，改行駛地方替代道路或於管制時段以外上國道。

(工商 )