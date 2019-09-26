普悠瑪事故列車司機員尤振仲今早8點首度親自召開記者會，他表示，事故調查中，對他有利的證據，如上班工作報單、運轉室錄影畫面、記憶卡、錄音檔、現場指紋等，通通不是憑空消失就是毀損，質疑台鐵局根本是上下串供。事隔十小時後台鐵局終於出面回應，強調沒有對基層同仁有不公情事，目前正全力配合後續調查。

聯合記者會臺鐵局說明如下：

1021普悠瑪列車事故發生後，行政院即成立「1021鐵路事故行政調查小組」，宜蘭地方檢察署也隨後啟動「臺鐵6432次普悠瑪自強號列車發生行車事故案」偵查，檢、廉、調單位調取本案相關文件資料計1,066件，及經正式文書傳喚、通知到案訊問者計405人次；後續監察院亦對「臺鐵6432次普悠瑪列車新馬站內正線出軌事故」展開調查，先後辦理現場履勘2次及約詢4次計68人次；臺鐵局為受調查單位均全力配合調查。另本案目前已列為國家運輸安全調查委員會鐵道事故補強調查案，後續並將全力配合調查。以上相關調查結果及後續運安會補強調查與法院司法調查，臺鐵局均予以尊重並全力配合。

臺鐵局自1021事件後均積極配合行政院、地檢署及監察院之調查作業，相關事證均依調查需要充分提供，並無隱瞞；且依據交通部「臺鐵6432次列車新馬站內正線出軌事故行政責任調查報告」，交通部及臺鐵局已針對相關主管及人員計31位(含3位歷任首長) 先行依規定懲處；並無對基層同仁有不公之情事。

為確保行車安全，臺鐵局自1021事故發生後，持續依據行政院總體檢報告從制度面、作業面及組織面等積極檢討改善，包括：完善及強化司機員相關規定及訓練。讓每位司機員熟稔規章規定及路線與號誌狀況，並落實司機員出入庫檢查標準作業程序及檢點表。加強督導考核司機員ATP運轉曲線圖，分析運轉模式及路線熟悉度，防止異常違規及不熟悉路線情況；增訂執行動力車檢修完工證明，確保出庫車輛妥善率；增訂執行「機車車輛異常影響程度分級制」，確認司機員、調度員、檢查員於車輛出庫、行駛中之障礙處置及換車標準，確實維持運轉安全；加強訓練列車自動防護系統(ATP)使用及管理要點，發揮列車安全防護機制等等。

臺鐵局更持續透過徹底加強及落實1~4級檢修保養作業，要求「車輛不安全絕對不上線」，以確保所有乘客及人員的乘車安全。

(中時 )