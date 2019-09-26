日偶像老舖「早安家族」旗下團體「Kobushi Factory」今秋再出新輯，「Kobushi」為山茶花的日文名稱「辛夷」、也同時有「拳」之意，華人歌迷普遍暱稱該團「拳工（廠）」。

該團10月推出成軍以來第二張專輯《辛夷第二幕》，收錄2017至今7首作品，並首度正式收錄歌名令人匪夷所思的〈變成烏龜吧！〉，以及〈感覺不消失〉、〈巨響與BREAK！〉等三首原僅有現場音源的作品，再加上由現任五位成員重新灌錄的（Shalala! 應該辦得到的 (2019ver.)），CD1總計收錄17首精選加新曲，好康多到滿出來。

Kobushi Factory華人歌迷暱稱「拳工」。（豐華唱片提供）

重唱早安20年經典曲

「初回生産限定盤B」CD2特別收錄6首無伴奏合唱版本，其中包括翻唱「早安少女組。」的排行作品〈Love Machine〉。該曲作者淳君創造了早安家族中歷年幾乎所有團體的所有詞曲，用字遣詞奇特富創意，〈Love Machine〉為早安20年經典代表作，歌詞中「不管再如何不景氣 愛情總是通貨膨脹」以1999年當時日本的社會現象比擬，幽默詮釋世間愛情觀。

該團以廣瀨彩海為隊長領軍，率野村美奈美、濱浦彩乃、和田櫻子、井上玲音等現任成員。2015年底，勇奪第57屆日本唱片大賞中「最優秀新人獎」；2016年第二張單曲《櫻花狂熱夜／有些天真！豬突猛進／嘿！Kobushi魂》，拿下日本公信榜週榜冠軍。成團以來的7首單曲，皆打入公信榜Top 5之內。

(中時 )