蔡瑞雪26日錄華視《天才衝衝衝》，談到近況，她透露最近忙著宣傳電影《陪你很久很久》，意外收到粉絲的暖心回應，相當感動，「這次宣傳活動之後，有很多學生留訊息給我，說先前從網路、新聞認識我，印象沒有很好，看完電影變成我的粉絲。」

談到《陪你很久很久》的幾個演員，蔡瑞雪印象最深刻的，是與邵雨薇的撩妹互動，她笑說：「因為不能跟李淳練習，不然演出當下他就知道我要講什麼了。」對於李淳的父親是國際大導李安一事，她透露，「因為這樣，演出前更緊張，但李淳私下不會講到爸爸的部分，反而因為看出我的緊張，比較常教我怎麼演戲。」

蔡瑞雪笑容甜美。（華視提供）

先前中秋連假，蔡瑞雪曾上傳一組泳裝美照引發關注，她笑稱這組美照是媽媽拍的，「媽媽還上網特地學照相，包含光圈怎麼調等等。」除了電影，她未來還希望可以發行單曲，期待走小清新曲風，她自信地說：「跟朋友一起過生日會唱歌，他們覺得好聽。」不過也坦承感冒的時候會破音，之前在韓國比賽時，就曾經因為緊張破音過，當時腦筋空白、手發抖，還被酸民負評，現在的她對這一切平常心看待，希望表現最好的自己。

(中時 )