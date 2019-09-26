民進黨928舉行黨慶，民進黨主席卓榮泰今在臉書以前行政院長賴清德之前的話表示，他要特別感謝賴院長的理解及呼籲。這是全黨能否完全團結一致，全力以赴的重要關鍵！

2020總統大選民進黨內期盼「蔡賴配」，前行政院長賴清德證實，23日與黨主席卓榮泰見面，但當天未與總統蔡英文通電話。對於「蔡賴會」一事，賴清德說，這個沒有問題，初選結束時，就已表達對蔡英文總統的支持。

卓榮泰今在臉書提到，黨慶前夕感觸良多，今年一月接任主席工作以來，他始終強調「找到新朋友和找回老朋友」一樣重要，希望促成更大的黨內團結。

他說，歷經去年底的敗選，黨經過一段長時間的低迷，在兩次立委補選中稍稍止血，在召喚新同志加入的過程中民進黨被社會看見改變；不過在總統初選那一段期間確實出現意見的分歧，但經由黨內集體的討論和機制一一克服困難，找出解決辦法。

卓說，但他知道，這段過程還是讓部分支持者難以釋懷，所以昨天他對媒體表示：「經過中執會議決通過已完成的總統初選結果必須有效執行，盼全黨能團結一致，全力以赴，爭取勝選。」而對於過程中的紛擾，我身為黨主席願意負起責任，對雙方表達歉意並取得理解。

卓表示，看到賴清德院長公開強調「初選對我而言，已經結束，我也已經接受初選的結果，並且表達對黨提名候選人蔡英文總統的支持。」「衷心希望所有朋友，共同迎向未來，一起加油，贏得大選勝利！」他要特別感謝賴院長的理解及呼籲。這是全黨能否完全團結一致，全力以赴的重要關鍵！

他說，不只賴院長展現民主的風度，作為黨提名的總統候選人，蔡總統更是努力提高台灣的能見度、維護國家主權和安全，領導行政團隊力行有感施政，甚至在國民黨瘋狂造勢和攻擊下，仍能掌握局勢的穩定，讓民進黨更加接近捍衛民主台灣、守護本土政權的目標。

他指出，此時此刻，黨的責任是要不可遺落的集結所有台灣派、中華民國派、中華民國台灣派的全部力量，再擴大穩定的優勢；因此凡是有助於黨內和諧團結，「凡是有助於同志放下心結都是黨的要求、我的責任、我的初衷」！

卓榮泰表示，他還要提出三項黨員必須達成的任務：黨提名的總統及立委參選人，必須全力以赴，爭取勝選，並全力拉高政黨票的得票率！蔡總統及70位立委參選人團結合作，共同達成「總統連任、國會過半」的勝選目標！全黨同志必須完全投入總統、立委及政黨票輔選工作，世代共贏、不得缺席！

(中時 )