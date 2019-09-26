美國國會參議院外交關係委員會通過了《臺北法案》，建議美國對正在考慮或者已經和臺灣當局解除外交關係的國家減少往來，大陸外交部發言人耿爽今天（26日）主持例行記者會時回應，美國早在40年前就已和大陸建交，現在卻阻撓其他主權國家同大陸發展正常國家關係，這毫無道理，也自相矛盾。
耿爽表示，這個法案嚴重違反了「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重違反了國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示堅決反對。「一個中國」原則是人心所向，大勢所趨，也是國際社會的普遍共識。世界上已有179個國家同大陸建交，美國早在40年前就已同大陸建交，現在卻阻撓其他主權國家同大陸發展正常國家關係，這毫無道理，也自相矛盾。
耿爽表示，陸方敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，立即停止審議推動有關涉台的消極議案，慎重處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。
(中時 )
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