桃園國際機場今（26）日表示，為了加速旅客報到及通關服務，正積極推廣自動化智能機場服務，像是多元化自助報到、自助行李託運、自動通關以及行李宅收服務，使用人數持續成長。10月將推出有獎推廣活動，最大獎是「不限航點來回機票」，歡迎旅客體驗使用。

桃園機場公司副總經理洪玉芬表示，各項智慧化服務都是為了因應全球機場的快速變化與國際接軌，桃機持續建置設施設備，也成為此次桃園市獲得全球2019「TOP1智慧城市」殊榮的亮點。舉例來說，多元化自助報到幾乎已經是飛行常客必備條件，包括航空公司網路報到、手機APP報到、機場捷運A1站及第一、第二航廈現場自助報到機等，多元化的自助報到模式，讓旅客省下在櫃檯排隊劃位的時間。

洪玉芬說，去(2018)年底才上線的自助行李託運服務，位於第二航廈10、11、16、17號自助行李託運櫃檯，今年暑假平均每日處理超過2,500件行李，佔第二航廈總行李件數約7％，分擔原本報到櫃檯的使用壓力。每日上午5時營運至晚間23時，華航集團及長榮集團航班，只要於當日航班起飛前1小時完成託運即可，方便到連導遊都帶著團體旅客一起使用。

此外，洪玉芬表示，內政部移民署自2011年開始推動自動查驗通關(e-Gate)系統，由於申請手續簡便，截至2019年9月底即將突破9千萬使用人次，10月份在機場公司舉辦的推廣活動中，只要新申辦e-Gate的旅客都可以獲得活動票券參加抽獎；最後，再整合行李直送機場和行李宅配到府作業，一路通、一條龍的服務模式，讓旅途變得更加輕鬆、愜意。

桃機公司表示，推廣智慧化服務活動推出三重抽獎活動，第一重由10月1日至31日，每天上午8時至晚上20時，活動地點包括第一航廈一樓出境大廳10號櫃檯、三樓星巴克旁，第二航廈為三樓出境大廳10號及17號櫃檯旁共四處，旅客只要使用自助報到、自助行李託運、自助通關及行李直送其中任一項服務，憑登機證、自助行李託運收據或是活動票券，即可至遊戲點參與「Smart出國真輕鬆，機票好禮任你抽」活動，現場準備超過15,000份的旅行隨身好禮，包括來回機票等多項大獎。

第二重，桃園機場邀請出差小達人關韶文與Youtuber劉沛合作拍攝「4步驟快速出國，請你跟我這樣做」趣味網路影片，可以分享桃園機場粉絲專頁貼文影片，於下方留言機場智慧化服務優點，並Tag一位好友。

第三重，旅客可以於活動指定立牌前拍照，上傳至個人臉書塗鴉牆或 instagram，並標上活動專屬hashtag，兩項網路活動都有機會加碼抽到沖繩來回機票，歡迎旅客一起利用桃園國際機場各項智慧化服務，簡單使用好方便，Smart出國真輕鬆。

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