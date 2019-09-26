原先預計2015年底可以完工啟用的大巨蛋，在台北市長柯文哲上任後被勒令停工，至今過了四年，北市議員今（26）前往大巨蛋視察。議員羅智強表示，今天終於來到大巨蛋，了解相關進度，但感慨大巨蛋已經荒廢了四年多，他估算四年來400億元經濟產值不見了。

羅智強在臉書貼文指出，大巨蛋園區的土地市值，至少有「兩千億元」，以最保守的5%來計算，大巨蛋一年可以為台北市創造100億元的經濟產值。也就是說，大巨蛋荒廢一年，台北市的機會成本，就是一百億。讓大巨蛋案無止盡拖下去，這樣的台北市政府，對不起台北市民。

網友呼應指出：「大巨蛋真的是...哀，可惜了，浪費多少寶貴的時間和效益」、「趕快蓋，把容留量降低，希望早點營運！」、「這是一個無能的市長與前任的林洲民留下的爛攤子！」、「我好想看球賽喔 希望趕快蓋好！」、「可以賺錢的蛋到現在還在花錢，唉唉唉」。

(中時電子報)