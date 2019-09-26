多數憨兒在35歲後身體機能即快速退化，喜憨兒基金會積極建構全台照顧體系，連鎖健身品牌World Gym主管今天帶領專業有氧老師群參訪基金會位於旗山的天鵝堡全日型照顧機構，因獲悉基金會需求，特別號召會員、員工捐出減重活動、愛心有氧課的報名費用，更宣布企業加碼，共捐100萬元給喜憨兒基金會。

選在教師節前，World Gym一群專業有氧老師南下高雄參訪旗山天鵝堡全日型照顧機構，設計專屬憨兒的律動體操，帶領憨兒們鍛鍊肌力與肢體協調，希望從中強化平衡反應與敏捷度，用行動支持憨兒的健康生活。

旗山天鵝堡喜憨兒全日型照顧機構，目前收容90位服務對象，其中超過1∕3已脫離原生家庭支持，在這裡憨兒們透過社工規劃課程學習生活管理，與室友共同生活、彼此陪伴，像家人一樣的照應。

47歲中度多重障礙的小貞，因腦性麻痺造成四肢僵硬張力過大，在專業教練指導下，小貞認真的擺動著雙手，進行全身的伸展，雖然無法精準跟上節拍，但開心的笑容感染了現場每個人，健康生活不再遙遠 。

World Gym台灣區總裁柯約翰表示，很開心可以參與喜憨兒健康關懷行動，希望幫助基金會建置更完善的照顧網絡， World Gym也將持續投入公益服務，陪伴憨兒家庭創造更多可能。

(中時 )