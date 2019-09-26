鄭小弟經台中榮民總醫院機械手臂手術治療後，脊椎不但拉直，還長高了3公分，顯得更有自信。（張妍溱攝）

台中榮民總醫院骨科專科醫師26日舉行揭牌儀式。（張妍溱攝）

台中市13歲國二鄭姓學生，9歲被診斷為原發性脊椎側彎，角度達30度，今年5月參加學校運動會接力賽跑，卻不慎跌倒受傷，7月脊椎要治療時竟已達48度，不但坐不久，連站立和行動都有問題，經台中榮民總醫院機械手臂手術治療後，脊椎不但拉直，還長高了3公分，顯得更有自信。

台中榮總骨科部主任醫師李政鴻表示，傳統的脊椎手術憑據醫師個人臨床經驗，徒手將骨釘打入，為確保骨釘定位，可能反覆拍攝X光照逾200張，為降低患者暴露輻射機會增加，機械手臂藉由3D電腦導航定位，約只拍2張X光照，降低骨釘誤植率1％以下，植釘時間減約一半。

鄭小弟說，以前1堂課下來，可能就腰酸背痛，必須起來活動、活動，術後2個多月，脊椎側彎矯正逐漸恢復10度以下，背也不痛了，傷口照護也很簡單，未來希望回歸校園，繼續他最愛的跑步及棒球運動。

李政鴻醫師說，脊椎畸形矯正、退化性脊椎手術、脊椎爆裂型粉碎骨折、脊椎滑脫手術、脊椎腫瘤手術、脊椎感染手術等，甚至突破大角度脊椎側彎及嚴重脊椎變形等；病患年齡最小為13歲、最大為84歲、脊椎側彎、骨質疏鬆的老奶奶，都接受機械手臂脊椎矯正手術。

(中時 )