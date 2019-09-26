日本出雲級直升機護衛艦

解放軍快馬加鞭，火速打造了075型兩棲攻擊艦，並提前在25日，也就是中共10月1日建政70周年紀念之前，讓首艦下水，並於26日展開海試。

中國大陸軍事評論員陳光文指出，由於它具有較強的兩棲作戰，以及執行多樣化任務能力，加上強大的機動作戰能力，未來可望成為現代海戰，尤其是登陸和島礁作戰中不可或缺的生力軍。

分析認為，預計在首艦下水後，第一批075艦共會建3艘，接下來中方還會打造第二批075A型兩棲攻擊艦。而075艦與日本的22DDH出雲級直升機護衛艦相比，究竟如何呢？

075艦部份設計參照了解放軍兩艘基輔級直升機航母的一些參數，再加上北京一開始就設定要追平美國LHD-1黃蜂級，超越日韓直升機母艦。就現有資料來看，075艦應該屬於4萬噸級，顯然遠大於滿載排水量2.6萬噸的日本的出雲級護衛艦。

而在艦載機方面，075艦主要以直-18重型和直-20中型直升機為運輸主力。此外，它也搭載了武直-10武裝直升機，以提供一定程度的自衛與火力支援，但暫時還不能搭載固定翼戰機。

相對的，日本出雲級直升機母艦，主要搭載的直升機包括SH-60K反潛直升機和MCH-101掃雷/運輸直升機。從這些直升機的用途來看，它們主要是執行海上反潛與掃雷任務，海上攻擊力並不強，缺乏075型兩棲攻擊艦那樣強大的兩棲立體登陸作戰能力。

分析指出，儘管它們都是直升機母艦，但卻是根據各自的需求而發展，作戰範圍只能說有一定的交集。不過，日本已在2018年12月確定向美國採購42架F-35B垂直/短場起降隱形5代戰機，主要裝備在2艘出雲級准航母上。如果1艘出雲級搭載8架F-35B，就可能搖身一變，成為戰力比解放軍第一艘航母「遼寧」艦還強大的真正航母，而這很可能在2023年成為現實。

(中時電子報)