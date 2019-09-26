長庚決策委員會主任委員程文俊（右）代表出席領獎。（長庚醫院提供）

長庚醫院自2014年起推出「長庚運動醫學公益計畫」，並成立跨領域運動醫學團隊，照護了超過1200名運動選手，更累積獲得國際賽事超過200金的成績。今年9月，長庚醫院連續5年榮獲教育部體育署頒發「體育推手獎」。另也首次獲頒「長期贊助獎」，成為唯一獲獎的醫療機構，表現受肯定。

代表出席領獎的長庚決策委員會主任委員程文俊表示，在體育署、奧委會、國訓中心的支持下，長庚醫院推動「長庚運動醫學公益計畫」至今已邁入第6年，除召集復健科、骨科、中醫科等12個專科，成立跨領域運動醫學團隊，亦引進運動防護員，貼身照顧選手的身心狀況。另補助選手、隊伍出國參賽的交通、食宿費用，讓選手們無後顧之憂，為台灣爭光。

根據統計，長庚運動醫學團隊成立至今共照護22種運動項目、1281名運動員、14隊次隊伍團體、26所學校，投入的金額高達1.7億元，堪稱投入醫療及健康服務最完善的醫療機構，且累積獲得國際賽事212金、105銀、113銅的好成績。

對於長庚醫院連續5年榮獲「體育推手獎」及首次獲得「長期贊助獎」，程文俊表示，這顯示了長庚醫院在推展體育活動的努力已獲肯定，未來仍會持續努力，培育健康的下一代。

根據長庚運動醫學團隊觀察，選手在訓練及比賽的過程中，難免經歷大小不一的身心損傷，但都默默咬牙，獨自克服難關，令團隊成員相當不捨。

為了避免選手因受傷而折損運動生涯，同時發掘年輕、有潛力的選手，長庚運動醫學團隊2018年開始深耕國高中基層運動校隊。除運動醫療、運動防護領域，更將藥師、心理師及營養師納入，成為團隊成員，盼提供運動禁藥、運動心理及運動營養等面向的協助，並朝著培育體壇健康下一代的方向努力。

(中時 )